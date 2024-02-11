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        Haberler Spor Futbol İngiltere Alex Ferguson'dan Tottenham için flaş sözler: Asla kazanamayacaklar - Futbol Haberleri

        Alex Ferguson'dan Tottenham için flaş sözler: Asla kazanamayacaklar

        Futbolun ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Sir Alex Ferguson, Premier Lig ekibi Tottenham için gündem olan bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:33
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        Manchester United'ın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Sir Alex Ferguson flaş açıklamalarda bulundu.

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        Sezon başında göreve gelen ve kısa sürede yaptıkları ile futbolseverlerin ilgisini çeken Tottenham menajeri Ange Postecoglou bir ara takımını liderliği kadar çıkardı. Ancak daha sonra performansı düştü.

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        "ASLA ŞAMPİYON OLAMAYACAKLAR"

        Tottenham hakkında Sky Sports mikrofonlarına konuşan Sir Alex Ferguson, Tottenham'ın şampiyon olup olamayacağı sorusuna gülerek, "Hayır, en son 1961'de şampiyon olmuşlardı bu çok uzun süre. Liverpool ve Manchester City çok güçlü, asla Premier League şampiyonluğunu kazanamayacaklar." dedi.

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        Tottenham'ın en son Bill Nicholson'un görevde olduğu 1960-61 sezonunda şampiyon oldu.

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