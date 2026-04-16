        Alexander Manninger, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Alexander Manninger, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Arsenal'in eski kalecisi Alexander Manninger, ülkesi Avusturya'da aracına tren çarpması sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 23:36 Güncelleme:
        Eski kaleci, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti

        İngiliz The Telegraph gazetesine göre Manninger'in kullandığı araç, Salzburg'un kuzeyinde sabah saatlerinde demiryolu hatlarını geçerken bir trenin çarpması sonucu birkaç metre sürüklendi.

        Kazada araçta tek başına olan Manninger, acil müdahale ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Avusturya Futbol Federasyonu açıklamasında, Manninger'in vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek "Avusturya futbolu sadece olağanüstü bir kaleciyi değil, aynı zamanda uzun yıllar boyunca yerel futbolu şekillendiren ve uluslararası alanda temsil eden bir kişiliği de kaybetti." ifadelerini kullandı.

        Avusturyalı kaleci, Arsenal ile bir İngiltere Premier Ligi, bir İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası'nı kaldırmış, Juventus ile İtalya Serie A şampiyonluğu da yaşamıştı.

        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
