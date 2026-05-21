Alfemo ilk çeyrekte büyüdü

Zeren Group çatısı altında faaliyet gösteren Alfemo, 2026 yılının ilk çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre iki katının üzerine çıkarırken, siparişlerini yaklaşık 3 katı oranında artırdı.

Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, yılın ilk çeyrek sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Yavaşlayan küresel ekonomi, artan enerji maliyetleri ve sıkı finansal koşullara rağmen büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Mobilya sektöründe talep ertelemenin diğer sektörlere kıyasla daha yoğun yaşandığını gözlemliyoruz. Buna rağmen, üretim hacmimizi üç katına çıkararak önemli bir başarı elde ettik. Bu da doğru stratejilerle ilerlediğimizin en güçlü göstergesidir.

“Bu başarı, verimliliğimizi artırarak çalışan sayımızı da %15 oranında artırarak istihdama yansıtmamızı sağladı. Bölgesel istihdama sunduğumuz katkı ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Geniş ürün yelpazemiz ve stratejik marka yaklaşımımızla, tüketicilerimizin yaşam alanlarına değer katmaya ve her koşulda onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Alfemo, Türkiye genelinde mağaza sayısını iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda, 100 yeni bayi adayı ile görüşmelerini sürdürürken, 2026 yılının ilk çeyreğinde 25 yeni satış noktasını bünyesine kattı.

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) iş birliğiyle gerçekleştirilen Gençlik Endeksi G-250 araştırmasının sonuçlarına göre; Alfemo; mobilya kategorisinde gençlerin tercih ettiği markalar arasında yer aldı.