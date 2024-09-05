Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, vakfın yaptığı toplantıda hakemlerle ilgili konuların gündem maddelerinde başı çektiğini, bu konularla ilgili olarak da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortak çalışma yürütmek istediklerini söyledi.

Kasımpaşa Kulübünün Kemerburgaz'da bulunan Turgay Ciner Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, "Fatih (Saraç) Başkana ve Kasımpaşa ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Güzel de bir yemek yedik. Böyle bir tesisi görünce insanın içi cız ediyor. Kıskandık mı kıskandık. Allah herkese böyle bir tesis nasip etsin. Türk futbolunun gelişmesi açısından hepimizin böyle tesislere ihtiyacı var. Bu vesileyle Sayın Turgay Ciner'i, Ciner Grubu'nu, Kasımpaşa'yı tebrik ediyor ve ağırladıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"İNANIYORUZ Kİ BU ÇALIŞMALARLA DEĞİŞİK BİR YAPI İÇİNDE OLMAMIZ YÜKSEK İHTİMAL" Kulüpler Birliğinin, olağan toplantıda bir araya geldiğini ve toplantıya, 3 kulübün katılamadığını dile getiren Koç, "Gelecek hafta Türkiye Futbol Federasyonuna ziyaretimiz olacak. En önemli maddelerden birisi Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısıydı. 'Türkiye'de hakemlik müessesesi nasıl olmalı, hakemler nasıl eğitilmeli, atamalar nasıl olmalı, Avrupa'daki örnekleri nasıl' diye bir çalışma yaptık. İnanıyoruz ki bu çalışmalarla değişik bir yapı içinde olmamız yüksek ihtimal." diye konuştu. Her kulübün kendisine yapıldığını düşündüğü hatayı yeri gelince basın önünde, yeri gelince federasyonda gündeme getirdiğini hatırlatan Koç, şöyle devam etti: REKLAM "Buradaki temel kanaat, Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik müessesesinin daha iyi ilerlemesi. Ama biz Türkiye'deki hata seviyesinin kabul edilemez seviyede olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında talimat değişiklikleri var ve bizi bekleyen en büyük yenilik, önümüzdeki seneden itibaren hayata geçirilecek e-bilet sistemi. İstisnasız tüm kulüpler bu modele karşı. Kanunun bize emrettiği şekilde yapılmasının doğru olmadığını, çok ciddi seyirci kaybına sebebiyet vereceğini değerlendiriyoruz. Bir altyapı ihalesi yapıldı. Şimdi kulüpler biletleme şirketiyle anlaşıp, bu şirketin altyapısına uyumluluk sağlanmasını bekleyecek. Hepimiz kendi kulüplerimiz için bir çözüm arayacağız. Bunları konuştuk. Bugün kanun bunu emrediyor ama istisnasız Süper Lig'deki ve 1. Lig'deki tüm kulüpler bu sistemin olmamasını tercih ediyor. Biz yıllık gelirimizin yüzde 15'ini bu sisteme vermek zorunda kalıyorduk, bu da çok yüksek bir oran." "BİZİM ARTIK GENÇ HAKEMLERİ ORTAYA ÇIKARMAMIZ LAZIM" Hakem performanslarının Türk futbolunun en önemli sorunlarından birisi olduğunu vurgulayan Koç, TFF'nin aldığı kararlar ve vakfın bu konularla ilgili bakış açısını şu şekilde aktardı: "Türk futbolunun en önemli kangreni hakem performansı. Bunlar hepimizin sorguladığı konular. Bizler dünyanın yatırımını yapıyoruz, gönüllü olarak ciddi mesai harcıyoruz. Bir hakem kararıyla bu yatırımlar ciddi şekilde etkileniyor. Tabii ki hata olacak ama sistematik şekilde olmasının son bulması lazım. Bu federasyonun kafasında bir yol haritası olduğunu düşünüyoruz. Hakem akademisi diye bir şey açıklanmıştı, ilk başta bize mantıklı gelmişti. Bir baktık ki paralel bir yapılanma gibi gidiyor. Mevcut TFF yönetimi bunu kaldırdı. Hep söylüyorum, TFF değişiyor, MHK değişiyor, başkanlar değişiyor, tek değişmeyen hakemler. Bizim artık genç hakemleri ortaya çıkarmamız lazım. Hakemlerin iyi performansla ödüllendirilmesi, kötü performansla cezalandırılması lazım. Yol haritası inşallah istediğimiz sonuçları verir. Samimi bir çaba olduğunu görüyoruz. Bu yolculukta bizim de çorbada tuzumuzun olması lazım. En çok bizim canımız yanıyor. Bir önceki federasyonun başlattığı MHK'nin yapılandırılması gibi bir çalışma vardı. Ama bir gerçek var ki bu şekilde ilerleyemeyiz. Hakemler de artık pabucun pahalı olduğunu bilmeli. Ahbap çavuş ilişkileriyle FIFA kokart takılmamalı. Kimse alt klasmandan üst klasmana bu ilişkilerle yükselmemeli. Bir sürü sorunlar var. Federasyon bu konuda samimi, bizlerle çalışmak istiyor. Beraber bu sorunları aşabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki zaman alacaktır ama bu şekilde bu iş gidemez. Bunun da böyle olduğunu fark eden bir federasyon olması da bize mutluluk veriyor." REKLAM