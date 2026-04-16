        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ali Yiğit Buruk'un cezası açıklandı!

        Ali Yiğit Buruk'un cezası açıklandı!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 23:49
        Ali Yiğit Buruk'un cezası açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili karar açıklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un cezası belli oldu.

        Karşılaşma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ali Yiğit Buruk'a, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

        Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.

        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"