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        Haberler Spor Futbol Almanya Alman efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Alman efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti

        Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:23
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        Alman futbol efsanesi vefat etti
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        Almanya'nın, 1990 Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti. Birçok Alman ekibi, Brehme için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Paylaşım yapan kulüpler şu şekilde:

        Werder Bremen

        SV Werder Bremen, Andreas'ın yasını tutuyor. 1990 dünya şampiyonu Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

        Hamburg

        Dünya Kupası kahramanı hayata veda etti. 63 yaşında hayatını kaybeden Andreas'ın yasını tutuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

        Bayern Münih

        FC Bayern, Andreas Brehme'nin ani ölümü karşısında derin bir şok yaşadı. Andreas Brehme'yi bir dünya şampiyonu ve daha da önemlisi çok özel bir insan olarak her zaman kalbimizde tutacağız. O, her zaman FC Bayern ailesinin bir parçası olacak.

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        Borussia Mönchengladbach

        1990 Dünya Kupası finalini kazanan golcü, 63 yaşında hayatını kaybetti. Yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz.

        Hertha Berlin

        Huzur içinde yat dünya şampiyonu. Ailesi, arkadaşları ve Andreas Brehme'nin tüm akrabalarıyla birlikteyiz.

        Mainz 05

        1990 yılında Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanan Andreas Brehme, 63 yaşında vefat etti. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

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