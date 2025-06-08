Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya: 0 - Fransa: 2 | MAÇ SONUCU (Uluslar Ligi'nde 3. Fransa!) - Futbol Haberleri

        Almanya: 0 - Fransa: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Horozlar, Kylian Mbappe ve Michael Olise'nin golleriyle 2-0 kazandı ve Fransa üçüncü oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 17:58 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslar Ligi'nde Fransa 3. oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Uluslar Ligi üçüncülük karşılaşmasında Almanya ile Fransa kozlarını paylaştı. Mücadele Fransa'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kylian Mbappe ve 84'de Michael Olise kaydetti. Ayrıca Panzerler'de 53. dakikada Deniz Undav'ın attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Horozlar Uluslar Ligi'ni üçüncü bitirdi, Almanya ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?