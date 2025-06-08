Almanya: 0 - Fransa: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Horozlar, Kylian Mbappe ve Michael Olise'nin golleriyle 2-0 kazandı ve Fransa üçüncü oldu.
UEFA Uluslar Ligi üçüncülük karşılaşmasında Almanya ile Fransa kozlarını paylaştı. Mücadele Fransa'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kylian Mbappe ve 84'de Michael Olise kaydetti. Ayrıca Panzerler'de 53. dakikada Deniz Undav'ın attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Horozlar Uluslar Ligi'ni üçüncü bitirdi, Almanya ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.