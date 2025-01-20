Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftanın sonuçları ve puan durumu

Werder Bremen ve Augsburg takımları arasındaki mücadele ile, Almanya Bundesliga Ligi'nin 18. haftası kapanış yaptı.

Augsburg, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

18. haftada Bayern, VfL Wolfsburg'u konuk etti. 90 dakika sonunda Bayern VfL Wolfsburg'a skor üstünlüğü sağladı. 3-2 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Bayern oldu. Ve puanını 45'e yükseltti.

Zorlu deplasman atmosferinde RB Leipzig, rakibi Bochum ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından RB Leipzig 31 puana ulaşırken Bochum ise 10 puana yükseldi.

Bu hafta deplasmanda Frankfurt'a karşı mücadele eden BVB Dortmund, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 25 puanla tamamladı; Frankfurt ise puanını 36'ya yükseltti.

Stuttgart, ligin 18. haftasında Freiburg'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 4-0.

Zorlu deplasmanda St.Pauli ev sahibi rakibi Heidenheim'i 2-0 mağlup etti.

Hoffenheim, 18. haftada oynanan mücadelede H. Kiel'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Hoffenheim böylece 17 puana yükseldi. Hoffenheim'i ağırlayan H. Kiel ise 11 puanda kaldı.

Leverkusen, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi M'gladbach'i 3-1 mağlup etti.

Union Berlin, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Mainz 05'ni 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Union Berlin puanını 20'a yükseltti.