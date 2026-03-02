Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alper Yemeniciler: Zeki hocanın söylemek istediği inisiyatif Tedesco'da olduğu! - Fenerbahçe Haberleri

        Alper Yemeniciler: Zeki hocanın söylemek istediği inisiyatif Tedesco'da olduğu!

        Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, değişikliklerin gecikme sebebini açıklayarak, "Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı." ifadelerini kullandı. HT Spor Yorumcusu Alper Yemeniciler yaşananların arka planını anlattı

        Giriş: 02.03.2026 - 12:56
        "Zeki hocanın söylemek istediği inisiyatif Tedesco'da olduğu!"

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktörleri Domenico Tedesco'nun rahatsızlığından dolayı Antalya'da bulunamadığını, kadro değişikliklerinde kendilerinin tek başına karar almadığını, kendisiyle olabildiğince görüştüklerini belirterek, "Değişikliklerin gecikme sebebi hoca ile olan iletişimden kaynaklandı." dedi.

        ALPER YEMENİCİLER: ZEKİ HOCANIN SÖYLEMEK İSTEDİĞİ İNİSİYATİFİN TEDESCO'DA OLDUĞU

        HT Spor yorumcusu Alper Yemeniciler, Zeki Murat Göle'nin sözlerini değerlendirdi. Yemeniciler, "Zeki hoca, Fenerbahçe'de uzun yıllardır hizmet veren kıymetli bir teknik direktör. Bu konuyu, inisiyatifi kendi üzerine almak amacıyla yaptığı bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Çünkü Fenerbahçe, iletişim konusunda son derece üstün teknolojilere sahip" ifadelerini kullandı.

        "TEDESCO DÜN YATTIĞI YERDEN KALKAMAYACAK BİR DURUMDAYDI"

        "Dün akşam özel bir iğne yapıldı ve çift kat maske takarak uçağa bindi. Fenerbahçe sağlık heyeti, onu ayrı bir şekilde muhafaza ediyor ve tedavisi İstanbul’da devam edecek. Ancak gerçekten ciddi bir gribal durumu vardı. Bu yüzden devre arasında görüntülü olarak bağlanamadı ve yardımcılarıyla telefon aracılığıyla iletişim kurdu."

