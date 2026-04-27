        Alperen Şengün 19 sayı attı, Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı seriyi uzattı

        Alperen Şengün 19 sayı attı, Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı seriyi uzattı

        NBA play-off çeyrek finalinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 115-96 mağlup ederek seriyi 3-1' getirdi. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün 19 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:04 Güncelleme:
        Alperen'li Houston pes etmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk galibiyeti aldı.

        Batı Konferansı play-off serisinin 4. maçında Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek eşleşmedeki ilk galibiyetiyle seriyi 3-1'e getirdi.

        Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.

        Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        ADEM BONA'DAN 4 SAYI

        Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-96 yenerek Doğu Konferansı ilk tur play-off serisinde 3-1 öne geçti.

        Celtics'te Payton Pritchard, 32 sayı kaydederken Jayson Tatum ise 30 sayı ve 11 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        76ers'ta Joel Embiid'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmazken milli oyuncu Adem Bona da 4 sayı attı.

        SPURS, BLAZERS KARŞISINDA 3-1 ÖNE GEÇTİ

        San Antonio Spurs deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 114-93 yenerek Batı Konferansı serisinde 3-1 öne geçti.

        Spurs'ta Victor Wembanyama; 27 sayı, 12 ribaunt ve 7 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 28 sayı attı.

        Blazers'ta ise Deni Avdija, 26 sayı kaydetti.

        RAPTORS, CAVALIERS KARŞISINDA SERİYİ 2-2 YAPTI

        Toronto Raptors konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 93-89 yenerek Doğu Konferansı'nda 2-2 eşitlik sağladı.

        Raptors'ta Scottie Barnes ve Brandon Ingram, 23'er sayı attı.

        Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 20 sayı, James Harden ise 19 sayı kaydetti.

