        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün double double performansı Houston'a yetmedi!

        NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-94 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla oynadı.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:00 Güncelleme:
        NBA'de heyecan play-off ilk turu maçlarıyla devam etti. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Houston Rockets'ı 101-94 mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı. Lakers'ta LeBron James 28 sayı, Marcus Smart 25 sayı ve Luke Kennard da 23 sayı kaydetti. Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla mücadele ederken, Kevin Durant de 23 sayıyla oynadı.

        PHILADELPHIA DEPLASMANDA KAZANDI, SERİYİ EŞİTLEDİ

        Philadelphia 76ers, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 111-97'lik skorla yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Philadelphia'da VJ Edgecombe 30 sayı, 10 ribuand ile double double yaparken, Tyrese Maxey 29 sayı, milli basketbolcu Adem Bona da 3 ribaund, 1 blokla maçı tamamladı. Boston'da ise Jaylen Brown 36 sayıyla ön plana çıkarken, Jayson Tatum da 19 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

        NBA'de günün sonuçları şöyle:

        BATI KONFERANSI

        San Antonio Spurs: 103 - Portland Trail Blazers: 106

        Los Angeles Lakers: 101 - Houston Rockets: 94

        DOĞU KONFERANSI

        Boston Celtics: 97 - Philadelphia 76ers: 111

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Işın'dan İrem'e destek
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
