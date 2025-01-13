İngiltere'de Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, FA Cup'ta Arsenal karşısında gösterdiği performansla takımını üst tura taşıyan isim oldu.

İngiltere'nin en köklü turnuvası olan FA Cup'ta Arsenal ile Manchester United, 4. tur müsabakasında karşı karşıya geldi.

Ligde forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır, Manchester'da sahaya 11'de çıktı. Altay, kritik kurtarışlarla ön plana çıkarken 72. dakikada da Martin Odegaard'ın penaltısında gole izin vermedi. Arsenal, 52. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 geriye düşerken 63'te Gabriel ile eşitliği sağladı.

Manchester United'da Diogo Dalot, 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Normal süresi 1-1'lik eşitlikle geçilen maçta seri penaltı atışlarına geçilirken, Altay Bayındır burada da 1 kurtarışa imza attı. Altay, Kai Havertz'in vuruşunda başarılı olurken, Manchester ekibi seri penaltı atışlarını 5-3 kazanarak adını 4. tura yazdırdı.

Altay, Odegaard'ın penaltı vuruşunu müthiş çıkardı!❌ pic.twitter.com/Ya1GSKGf4h — TRT Spor (@trtspor) January 12, 2025

İngiliz basını Altay'ı, "Kahraman" diye manşetlere taşırken, United resmi hesabı da, "Ne performans ama!" paylaşımı yaptı.

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Altay Bayındır, 2013-14’ten beri bir FA Cup maçının hem normal süresinde hem de seri penaltı atışlarında penaltı kurtaran ilk Premier League kalecisi oldu.

Altay Bayındır’ın maç sonu paylaşımı:

A victory to remember! We never gave up until the end. We will keep fighting for this badge and achieving victories together, thanks to the passion of our fans. ❤ @ManUtd @EmiratesFACup pic.twitter.com/JBgCjbBg9f — Altay Bayındır (@AltayBayindir_1) January 12, 2025

Öte yandan Altay Bayındır, Arsenal - Manchester United arasındaki FA Cup üçüncü tur maçının en iyi oyuncusu seçildi.