Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Altay, Mehmet Onur Yıldız'la profesyonel sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Altay, Mehmet Onur Yıldız'la profesyonel sözleşme imzaladı

        1. Lig ekiplerinden Altay, 16 yaşındaki Mehmet Onur Yıldız'la profesyonel sözleşme imzaladı. Mehmet Onur Yıldız çok heyecanlı olduğunu, hayalini kurduğu anı yaşadığını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 20:03 Güncelleme: 30.11.2023 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay'a gençlik aşısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 16 yaşındaki hücum oyuncusu Mehmet Onur Yıldız ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme imzalanan Mehmet Onur Yıldız için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Murat Pervane ile Yıldız'ın ailesinin de katıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Pervane, Mehmet Onur Yıldız'a profesyonel hayatında başarılar dileyerek, "Akademi takımlarımızdan nice Mehmet Onur’lar çıkartmak ve onları önce Büyük Altay’ımıza sonra ülke futboluna kazandırmak istiyoruz. Gelecekte A takımımızın başarılarında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Mehmet Onur’un önünde uzun bir futbol kariyeri var. Çıkmış olduğu bu yeni kariyer yolcuğunda Büyük Altay forması ile başarılı bir futbol yaşantısı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Mehmet Onur Yıldız da çok heyecanlı olduğunu, hayalini kurduğu anı yaşadığını kaydetti.

        Öte yandan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, kulübü ziyaret ederek başkan Pervane ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TTB davasında karar
        TTB davasında karar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Öğrenciler liseli gence kâbusu yaşattı!
        Öğrenciler liseli gence kâbusu yaşattı!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Tokat'ta feci kaza! Araç bu hale geldi
        Tokat'ta feci kaza! Araç bu hale geldi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler