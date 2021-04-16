Altın gaza bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAltınAltın fiyatında yükseliş sürüyor - Haberler
ABONE OL

Altın fiyatı üst üste iki hafta artıda

Altın fiyatı ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin düşmesiyle birlikte üst üste ikinci hafta da değer kazanarak şubat sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altının onsu ve altın vadelileri yüzde 1'in üzerinde yükselerek kritik olarak gösterilen 1765 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın ise 460 TL'yi aştı

Altın fiyatında yükseliş sürüyor - Haberler
Altın gaza bastı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Altın fiyatı ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin düşmesiyle birlikte üst üste ikinci hafta da değer kazanarak şubat sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altının onsu ve altın vadelileri yüzde 1'in üzerinde yükselerek kritik olarak gösterilen 1765 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

İşletmelerin açılmasının ardından ABD'de perakende satışların mart ayında son 10 ayın en yüksek seviyesine taşırken, işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük gelmesi ve Biden'ın teşvik paketi sonrası hanehalkına verilen çekler sonrasında tahvil faizleri gerilerken, dolar da gevşemişti.

Jerome Powell'ın para politikasına yönelik güvercin söylemleri, faizlerin dip yapması, zayıf dolar altını yeniden yukarı taşırken beklenen iyi gelen ekonomik veriler ve borsalardaki rekorlar altındaki yükselişi kısmen törpüledi.

Ons altın 1765 doların üzerinde tutunarak 1800'ü kırmaya çalışırken, bir dönem 400 TL'nin altına gerileyen gram altın fiyatı da 460 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Altınla ilgili Citibank notunda yılın kalanında 1900 dolara kadar yükseliş olabileceğini belirtirken Commerzbank notunda ise küresel yatırımcıların altına olan desteğinin halen düşük olması nedeniyle altın ETF'lerinde trendin terse dönme işaretinin henüz görünmediği ve altın fiyatında belirgin bir sıçrama yaşanmadığı belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altın fiyatları yükselişte! SON DAKİKA: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları 16 Nisan 2021 güncel
ALTINAltın fiyatlarında yükselişe geçti
Altın fiyatları ARTIYOR! Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Nisan - GÜNCEL
ALTINAltın fiyatlarında son durum
SON DAKİKA: 15 Nisan Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın fiyatları 2021 güncel altın
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar oldu?
YÜKSELİYOR! Son dakika: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları 15 Nisan 2021 güncel
ALTINAltın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatları düşüyor! SON DAKİKA: Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları 14 Nisan 2021 güncel
ALTINAltın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatları SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları 14 Nisan - CANLI
ALTINGüncel altın fiyatları
Altın fiyatları DÜŞTÜ! Son dakika: 13 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL
ALTINAltın fiyatlarında son durum
Son Dakika: 13 Nisan Altın fiyatları yükseldi! Bugün Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2021
ALTINAltın fiyatları düşüş eğiliminde
SON DAKİKA: 12 Nisan Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın fiyatları 2021 güncel altın
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları CANLI | Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? (12 Nisan)
ALTINAltın fiyatları haftaya nasıl başladı?