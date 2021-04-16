Altın gaza bastı 0:00 / 0:00

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Altın fiyatı ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin düşmesiyle birlikte üst üste ikinci hafta da değer kazanarak şubat sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altının onsu ve altın vadelileri yüzde 1'in üzerinde yükselerek kritik olarak gösterilen 1765 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

İşletmelerin açılmasının ardından ABD'de perakende satışların mart ayında son 10 ayın en yüksek seviyesine taşırken, işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük gelmesi ve Biden'ın teşvik paketi sonrası hanehalkına verilen çekler sonrasında tahvil faizleri gerilerken, dolar da gevşemişti.

Jerome Powell'ın para politikasına yönelik güvercin söylemleri, faizlerin dip yapması, zayıf dolar altını yeniden yukarı taşırken beklenen iyi gelen ekonomik veriler ve borsalardaki rekorlar altındaki yükselişi kısmen törpüledi.

Ons altın 1765 doların üzerinde tutunarak 1800'ü kırmaya çalışırken, bir dönem 400 TL'nin altına gerileyen gram altın fiyatı da 460 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Altınla ilgili Citibank notunda yılın kalanında 1900 dolara kadar yükseliş olabileceğini belirtirken Commerzbank notunda ise küresel yatırımcıların altına olan desteğinin halen düşük olması nedeniyle altın ETF'lerinde trendin terse dönme işaretinin henüz görünmediği ve altın fiyatında belirgin bir sıçrama yaşanmadığı belirtildi.