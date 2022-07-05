Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatları yön arayışını sürdürüyor. Dün güne artışla başlayan altının gram fiyatının yeni günde ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte, İşte, 5 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...