Altın fiyatları güne rekorla başladı! 4 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 4 Ocak Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 950 lira seviyesini aşarken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 liradan işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 4 Ocak alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 4 OCAK PERŞEMBE... Altın fiyatları 4 Ocak Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 950 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Ocak alış - satış tablosu...
4 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.956,63
1.956,88
ALTIN/ONS FİYATI
2.044,33
2.044,61
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.131,08
3.199,98
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.522,42
12.758,84
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.242,59
6.399,96
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.522,42
12.758,84
ATA ALTIN FİYATI
13.592,24
13.941,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.084,42
1.476,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.857,69
1.982,70