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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Ocak 2024 Perşembe tablo - Altın Haberleri

        Altın fiyatları güne rekorla başladı! 4 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 4 Ocak Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 950 lira seviyesini aşarken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 200 liradan işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 4 Ocak alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 07:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 07:41
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        1

        ALTIN FİYATLARI 4 OCAK PERŞEMBE... Altın fiyatları 4 Ocak Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 950 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        4 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.956,63

        1.956,88

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.044,33

        2.044,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.131,08

        3.199,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.522,42

        12.758,84

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.242,59

        6.399,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.522,42

        12.758,84

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.592,24

        13.941,23

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.084,42

        1.476,32

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.857,69

        1.982,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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