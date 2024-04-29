Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, para piyasalarında, Fed'in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

Bugün, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...