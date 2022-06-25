Altın fiyatları dün sert bir düşüş yaşadı. Son günlerde yükseliş ivmesinde olan altın fiyatları dün akşam sürpriz bir şekilde düştü. Ekonomi haberlerini takip eden vatandaşlarımız "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi güncel altın fiyatları canlı alış - satış verileri...

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