Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketliliğini devam ettiren altın fiyatları haftanın ikinci günü olan 12 Temmuz Salı düşüş ivmesini sürdürüyor. Döviz kurlarındaki düşüş altın fiyatları üzerinde de etkisini hissettirdi. Peki, Peki, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" İşte 12 Temmuz Salı güncel altın alış satış rakamları ile canlı takip ekranı...