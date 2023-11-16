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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 16 Kasım 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 16 Kasım 2023 canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları dolar/TL döviz kuru ve ons altın fiyatındaki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Altın fiyatları son günlerdeki yükselişini bugün de sürdürüyor. 16 Kasım 2023 Perşembe günü gram altın 1.813,98 lira seviyesinde, çeyrek altın ise 2.965,80 TL'den işlem görüyor. İşte, Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları canlı alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:38
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        1

        Analistler, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeden alınan negatif sinyallerin etkisiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

        ABD'de enflasyonun beklentilerden daha hızlı yavaşlamasının ardından, dün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

        Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandığını aktardı.

        Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 ve 1.990 seviyelerinin direnç, 1.950 ve 1.940 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Kasım 2023 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.813,73

        1.813,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.967,26

        1.967,52

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.901,93

        2.965,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.607,32

        11.826,52

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.785,73

        5.931,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.607,32

        11.826,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.249,21

        12.554,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.028,92

        1.220,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.686,21

        1.781,25

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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