Altın fiyatları son dakika: 6 Kasım Salı çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı

Altın fiyatları Salı günü sabahı yatırımcıları tarafından ne kadar olduğu merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,60 azalışla 214,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 216 bin 250, en yüksek ise 217 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 216 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları