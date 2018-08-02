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Altın fiyatları bugün! Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 2 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları bugün, yatırımcıların karşısına yükselişle çıktı. Dün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelemişti. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel altın fiyatları...

02.08.2018 - 08:20 | Güncelleme:

Altının gram fiyatı, dün artışla başlamasının ardından saat 17.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 193 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da Çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı da yükseldi. Altın uzmanları ise dolar kurunun 4,85’ten 4,97’e yükselmesinin, altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, gram altında 191,60-193,60 lira bandının izlenmesi gerektiğini dile getirdiler.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

192,92 TL
193,10 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

308,68 TL
315,72 TL

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.218,45 TL
1.218,67 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

1.280,00 TL
1.292,00 TL

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ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 193 bin 500, en yüksek ise 193 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 193 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 60 milyon 246 bin 869,74 lira, işlem miktarı ise 312 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 61 milyon 513 bin 937,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz, Garanti Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 191.770,00 1.220,00
En Düşük 193.500,00 1.220,00
En Yüksek 193.950,00 1.224,00
Kapanış 193.950,00 1.222,00
Ağırlıklı Ortalama 193.590,90 1.221,23
Toplam İşlem Hacmi (TL) 60.246.869,74 12.295.530,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 312,98593
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