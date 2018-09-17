Altın fiyatları son durum 2018! 17 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 17 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Geçtiğimiz hafta altın piyasasında, en düşük 234 bin, en yüksek ise 236 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,20 düşüşle 235 bin 800 liradan tamamladı. İşte güncel altın fiyatları