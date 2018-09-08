1 | 9

Altın fiyatları, dolar ve euronun son dönemde yükselmesiyle birlikte tavan yaptı. Altın bozdurmak ya da almak isteyen vatandaşların merak ettiğ altın fiyatları bugün ne kadar? Serbest piyasada altının gramı dün günü yüzde 2,82 azalışla 248,20 liradan tamamladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldı? İşte 8 Eylül altın fiyatlarında son durum...