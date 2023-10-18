Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! İşte 18 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre farklılık gösteriyor. İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle yükselişini sürdürüyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarına olan talepte artış gözlemlenirken piyasalarda 7 ayın en yüksek haftalık kazanç seviyesine ulaşıldı. İşte 18 Ekim 2023 Pazartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
İsrail-Hamas çatışmasının etkisiyle altın fiyatları yüzde 5,5 oranında yükselerek haftayı 1.932,86 dolar oranında tamamladı. 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşan altın fiyatları 27 Eylül tarihinden bu yana ilk kez 1.900 doları aştı. ABD'deki 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme de altındaki yükselişte büyük rol oynadı. İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.742,84
1.743,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.788,54
2.849,82
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.937,23
1.937,50
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.154,16
11.364,42
YARIM ALTIN FİYATI
5.559,65
5.699,64
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.154,16
11.364,42
ATA ALTIN FİYATI
11.873,63
12.175,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.003,31
1.194,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.644,64
1.742,70