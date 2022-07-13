Analistler, ABD'de bugün açıklanacak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başlamasının ardından yükselişine devam ediyor. Yukarı yönlü seyreden altın fiyatları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 13 Temmuz Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum...

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