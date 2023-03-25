Altın fiyatları canlı kur... FED faizlerinin açıklanmasının ardından altın piyasındaki son durum gündemdeki yerini aldı. FED politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın zirvesine çıkardı. Altın fiyatlarını doğrudan etkileyen bu karar sonrası güncel altın fiyatları yatırımcılar ve altın almayı düşünenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "25 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatlarında son durum...