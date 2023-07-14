Altın haftayı zirvede kapatıyor! 14 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

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ALTIN FİYATLARI 14 Temmuz Cuma yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın markajında. Haftaya boyu yükseliş seyrini sürdüren altın fiyatları haftanın son iş gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, 14 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

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