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        Haberler Ekonomi Altın Altında yeni tarihi zirve - Altın Haberleri

        Altında yeni rekor

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.548 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:13
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        Altında yeni rekor
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        Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD'de enflasyon verilerinin ardından Fed'den faiz indirimi beklentisinin korunmasıyla altın fiyatlarında yükseliş yaşandı.

        Altının ons fiyatı 2.548 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece altın fiyatı şu ana kadar dolar bazında 2024 genelinde yüzde 23.5 yükselmiş oldu.

        Ons fiyatında günlük yükseliş yüzde 1.4 oldu. Yurt içinde de gram altın 2.805 liraya kadar çıktı.

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Dün ABD'de yıllık enflasyon beklentilere paralel bir şekilde yüzde 2.5 gelse de çekirdek enflasyonun beklentileri hafif aşmasıyla altın fiyatlarında gerileme yaşanmıştı.

        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı

        Bugün ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 7 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin artışla 230 bine ulaştığı açıklandı. Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 227 bin olması yönündeydi.

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        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde
        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

        3 TOPLANTIDA DA İNDİRİM BEKLENİYOR

        İşsizlik maaşı başvurularının beklentiyi aşması Fed'in bu yıl kalan 3 toplantıda da faiz indirimi kararı alacağına yönelik piyasa beklentisini güçlendirdi.

        Bu kararlardan ilki 18 Eylül'de açıklanacak. Piyasalarda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 15 ihtimalle ise 50 baz puanlık bir indirim gelmesi fiyatlanıyor.

        Faizlerin düşmesi tarihsel olarak altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaşanmasına yol açıyor.

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