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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig 1. Lig Amedspor Amedspor, David Bates ve Ermal Krasniqi'yi transfer etti

        Amedspor, David Bates ve Ermal Krasniqi'yi transfer etti

        Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, İskoç stoper David Bates ile Kosovalı kanat oyuncusu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Amed'den iki transfer birden!

        Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, kadrosna önemli iki takviye yaptı. Diyarbakır ekibi, İskoç stoper David Bates ve Kosovalı kanat oyuncusu Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. David Bates’e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz’’

        David Bates
        David Bates

        "2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Ermal Krasniqi'nin takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Ermal Krasniqi'ye Amedspor forması altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz"

        Ermal Krasniqi
        Ermal Krasniqi
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