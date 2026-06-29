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        Amedspor, Rayan Raveloson'u açıkladı

        Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskar Milli Takımı'nın kaptanı Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        Amedspor, Rayan Raveloson'u açıkladı!

        Süper Lig’de 2026-2027 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskarlı sağ bek Rayan Raveloson ile kulüp tesislerinde sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Madagaskar Milli Takım Kaptanlığı görevini de yapan; sağ bek, ön libero pozisyonlarında görev alabilen Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rayan Raveloson’a hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” denildi.

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