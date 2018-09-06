Facebook kullanımı
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ABD’lilerin dörtte üçü Facebook’tan uzaklaştı

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, popülerliğini gün geçtikçe kaybediyor. Yapılan son araştırmaya göre ABD’lilerin yüzde 74, son bir yıl içinde ya sosyal ağdan uzaklaştı, ya uygulamayı sildi ya da gizlilik ayarlarını değiştirdi. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

06.09.2018 - 09:54 | Güncelleme:

Aylık aktif 2.2 milyar kullanıcısı olan dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook için işler doğduğu topraklar olan ABD’de pek de iyi gitmiyor. Bu yılın başında patlak veren ve insanların sosyal apa olan güvenini derinden sarsan Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook, toplamda kullanıcı sayısını korumayı başarsa da özellikle gençler arasında popülerliğini gittikçe kaybediyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre araştırma kuruluşu Pew tarafından 29 Mayıs 2018 ile 11 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan bir araştırma, Amerikalıların Facebook ile olan ilişkilerinin çarpıcı bir şekilde değiştiğini ortaya koydu.

Araştırmada yer alan verilere göre 18 yaşın üzerindeki ABD’li Facebook kullanıcıların yüzde 74’ü, son bir yılda sosyal ağdan ya uzaklaştı, ya uygulamayı sildi ya da gizlilik ayarlarını değiştirdi.

Amerikalıların dörtte üçünün Facebook’tan tamamen uzaklaşmak için adımlar attığını ortaya koyan araştırmaya göre bu kullanıcıların yüzde 54’ü güvenlik ayarlarını değiştirdi, yüzde 42’si Facebook kullanmaya ara verdi ve yüzde 26’lık bir kısmı ise Facebook uygulamasını telefonlarından sildi.

18 ile 29 yaş arasındaki kullanıcıcılar arasında ise Facebook uygulamasını silmelerin oranı yüzde 44’lere çıktı. Araştırmaya göre Facebook’u telefonlarından silme eğilimi ABD’li gençlerle de sınırlı kalmadı. 65 yaş ve üstü ABD’li Facebook kullanıcılarının da yüzde 12’si son bir yılda uygulamayı cihazlarından kaldırdı.

2.2 MİLYAR KULLANICIYI AŞTI AMA... 

Facebook’un 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 2017 yılının sonunda 2 milyar 129 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 196 milyona çıkmıştı. Mart 2018’de patlak veren Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısı bu yılın ikinci çeyreği sonunda ise 2 milyar 234 milyona ulaşmıştı.

Her ne kadar Facebook’a olan güvenin sarsılmasında kilit rol oynayan Cambridge Analytica skandalının ardından başlatılan “#DeleteFacebook” kampanyası, sosyal ağın toplam kullanıcı sayısını etkilemese de yapılan bu araştırma sosyal ağın hem demografik profilindeki hem de geleceğine yönelik olan kullanıcı eğilimlerindeki dramatik değişimi de göstermiş oldu.

Pew’in bu araştırması sonrasında da gözler Facebook’un gelecek ayın başında açıklaması beklenen 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına çevrildi. 

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