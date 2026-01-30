Habertürk
        Anadolu Efes, bu sezon "yokları oynuyor"! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, bu sezon "yokları oynuyor"!

        Anadolu Efes, bu sezon yaptığı büyük yatırıma rağmen beklentilerin çok altında kaldı. İki kez şampiyon olduğu EuroLeague'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan lacivert-beyazlılar, üst üste 9 maç kaybederek hayal kırıklığı yarattı. Anadolu Efes ayrıca ligde de 1986-1987'den bu yana en kötü sezon başlangıçlarından birini geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:46
        Anadolu Efes, bu sezon "yokları oynuyor"!
        Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden olan ve tarihi başarılara imza atan Anadolu Efes, bu sezon yaptığı büyük yatırımın karşılığını alamıyor.

        Sezon başında başantrenörlüğe Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tecrübesi bulunan Igor Kokoskov'u getiren, mücadele ettiği kulvarlarda şampiyonluğa ulaşabilmek için yüksek maliyetler karşılığında önemli oyuncuları kadrosuna katan lacivert-beyazlı ekip, görkemli günlerinin çok uzağında bir görüntü çiziyor.

        Büyük başarıların hedeflendiği 2025-2026 sezonunun geride kalan bölümünde üst üste yaşadığı yenilgilerle hayal kırıklığı oluşturan Anadolu Efes, yapılan başantrenör değişikliğine rağmen ligde ve Avrupa'da en kötü dönemini geçiriyor.

        EUROLEAGUE'DE 12 SEZON SONRA ÜST ÜSTE 9 YENİLGİ

        Anadolu Efes, 2 kez (2021, 2022) şampiyonluğa ulaştığı Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon tarihinin en kötü performanslarından birini sergiliyor.

        Oynadığı 25 maçta 6 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda averajla son sırada yer alıyor.

        Müzesinde 3 Avrupa kupası bulunan Anadolu Efes, sop 16 turunda veda ettiği 2013-2014 sezonunda sonra Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 9 maçta mağlup olarak hayal kırıklığı yaşattı.

        Bu sezon son galibiyetini 16. haftada Litvanya temsilcisi Zalgiris karşısında deplasmanda alabilen lacivert-beyazlı takım, son 9 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonundan bu yana art arda yaşadığı mağlubiyet sayıları şöyle:

        2013-2014: 9

        2014-2015: 4

        2015-2016: 4

        2016-2017: 3

        2017-2018: 8

        2018-2019: 2

        2019-2020: - (Sezon, Kovid-19 salgını nedeniyle 28. haftanın ardından iptal edildi)

        2020-2021: 3

        2021-2022: 4

        2022-2023: 3

        2023-2024: 7

        2024-2025: 5

        2025-2026: 9

        BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 1986-1987'DEN SONRA EN KÖTÜ PERFORMANS

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de beklentileri karşılayamıyor.

        Lacivert-beyazlı ekip, ligde ilk 17 haftalar dikkate alındığında 1986-1987 sezonundan sonra en kötü dönemini geçiriyor.

        Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 17 mücadelede 10 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 6. basamakta yer aldı.

        Anadolu Efes, ligdeki ilk 17 maçlık periyotta en son 1986-1987'de 7 mağlubiyet yaşamıştı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu sezonda lige play-off yarı finalinde veda etmişti.

        LASO DA ÇARE OLMADI

        Anadolu Efes'te Igor Kokoskov'un yerine başantrenörlüğe getirilen Pablo Laso da kötü gidişe çare bulamadı.

        Lacivert-beyazlı takım, İspanyol çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 5 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, yaklaşık 5 ay görevde kalan Sırp başantrenör Kokoskov döneminde ise çıktığı 22 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 11'inde ise sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

