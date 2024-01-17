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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Euroleague'de Barcelona'yı konuk edecek - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Euroleague'de Barcelona'yı konuk edecek

        Anadolu Efes, THY Euroleague'in 22. haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:26
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

        Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 8 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayarak haftaya 15. sırada girdi. Barcelona ise bu sezon 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

        AVRUPA'DA 823. MAÇ

        Lacivert-beyazlı takım, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 823. maçını oynayacak.

        Tarihinde Avrupa'da çıktığı 822 müsabakada 463 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 575. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 574 mücadelenin 306'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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