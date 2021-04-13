Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolEuroLeague
ABONE OL

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun maç programı belli oldu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off maç programı belli oldu

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği ve 3 galibiyete ulaşacak ekiplerin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off'ta ilk maçlar, 20-21 Nisan'da oynanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren ve 6. basamaktaki İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Anadolu Efes, çeyrek finalde ilk maçını 20 Nisan Salı günü İstanbul'da yapacak.

Ligde 34 hafta süren normal sezon sonunda 7. basamakta yer alan ve 2. sıradaki Rusya ekibi CSKA Moskova'nın rakibi olan Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde ilk karşılaşmasına 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.

Anadolu Efes'in maç programı:

20 Nisan Salı:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

Fenerbahçe Beko'nun maç programı:

21 Nisan Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de 76ers, milli basketbolcu Furkan'ın 20 sayısının yardımıyla Mavericks'i yendi
BASKETBOLFurkan'dan 20 sayı!
NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 15 sayı attığı Pelicans maçını kaybetti
BASKETBOLCedi'nin 15 sayısı yetmedi!
Panathinaikos'u yenen Zenit, çeyrek final biletini kaptı
BASKETBOLZenit çeyrek final biletini kaptı
"Türk Gecesi"nde kazanan Raptors oldu
BASKETBOL"Türk Gecesi"nde kazanan Raptors
Ergin Ataman, Türkiye ve Avrupa'da gördüğü ilgiden memnun
BASKETBOLErgin Ataman ilgiden memnun! Çarpıcı sözler...
Ormanspor küme düştü
BASKETBOLOrmanspor küme düştü
Pınar Karşıyaka: 92 - Galatasaray: 94
BASKETBOLGalatasaray, Karşıyaka'yı devirdi
Bahçeşehir Koleji: 99 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 71
BASKETBOLBahçeşehir Koleji farklı kazandı
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Sasha Vezenkov
BASKETBOLHaftanın MVP'si Sasha Vezenkov
NBA'de Celtics, Tatum'un 53 sayı attığı Timberwolves maçını kazandı
BASKETBOL53 sayıyla galibiyete taşıdı!