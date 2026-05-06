        Anadolu Efes'in ilk çeyrek net satış gelirleri yüzde 7,6 arttı

        Anadolu Efes'in ilk çeyrek net satış gelirleri yüzde 7,6 arttı

        2026 yılının ilk çeyreğinde Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi yüzde 5,3 artışla 25,6 milyon hektolitreye ulaşırken, net satış gelirleri 7,6 artışla 62,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde FAVÖK yüzde 57,6 artışla 8,5 milyar TL'ye yükseldi. Operasyonel kârlılıktaki iyileşmeye rağmen net kâr yıllık bazda sınırlı bir düşüş gösterirdi. erbest nakit akışı mevsimsellik etkisiyle negatif kalmaya devam etmekle birlikte önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde iyileşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:04 Güncelleme:
        Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu.

        Açıklamaya göre şirketin konsolide satış hacmi yüzde 5,3 artarak 25,6 milyon hektolitre seviyesinde gerçekleşti.

        Yılın ilk çeyreğinde uluslararası bira operasyonları konsolide performansı desteklerken, meşrubat operasyonları ise Orta Asya başta olmak üzere birçok pazarda büyümeye katkı sağlamaya devam etti.

        “ZORLU ORTAMA RAĞMEN DENGELİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK”

        Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Onur Altürk, 2026 yılının ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “2026 yılının ilk çeyreğine, öngörülerimizin de ötesinde zorlu bir makroekonomik ortamda başladık. Türkiye bira operasyonlarımızda dönemsel tüketim alışkanlıklarındaki değişimlere bağlı olarak hacimler beklentilerimizin gerisinde kalırken, buna karşılık uluslararası operasyonlarımızın performansı ve coğrafi çeşitliliğimiz konsolide sonuçlarımızı dengeledi.

        Bu dönemde maliyet yönetimi, fiyatlama ve portföy optimizasyonu alanlarında disiplinli bir yaklaşım izledik. Uzun vadeli büyüme stratejimizi destekleyen yatırımlarımıza devam ederken, Özbekistan’da yerel üretime geçmek için imzaladığımız iş birliği anlaşması ile Orta Asya’daki varlığımızı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attık. Yerel üretim modeli ile maliyet yapımızı optimize etmeyi, ürün tazeliğini artırmayı ve pazar dinamiklerine daha hızlı yanıt verebilmeyi hedefliyoruz.’’

