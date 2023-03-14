Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'de hafta itibariyle ve maç eksiğiyle 10. sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İşte, play-off sıralaması için oldukça önemli olan Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı ile ilgili bilgiler...