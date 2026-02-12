Canlı
        Anadolu Efes - Virtus Bologna: 91-60 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes - Virtus Bologna: 91-60 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 28. haftasında ağırladığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 31 sayı farkla 91-60 mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda 9'uncu galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 22:43 Güncelleme: 12.02.2026 - 22:43
        Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

        Lacivert-beyazlı ekip, böylece organizasyondaki 9. galibiyetini aldı.

        İtalya temsilcisi ise bu sezonki 16. mağlubiyetini yaşadı.

        Virtus Bologna, karşılaşmanın ilk periyodunda Alen Smailagic, Karim Jallow ve Carsen Edwards ile üç sayılık isabetler buldu. İtalyan ekibine boyalı alandan bulduğu basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-19 önde kapattı.

        Anadolu Efes, ikinci periyotta Cole Swider ile dış atışlardan skor üretti. Virtus Bologna da pota altından Alen Smailagic ile rakibine cevap vermeye çalıştı. Ev sahibi ekip, ikinci çeyreği 43-35 üstün bitirdi.

        İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, yaptığı başarılı savunma ile rakibine kolay basket imkanı tanımadı. Bu periyotta tempoyu artıran lacivert-beyazlılar, özellkle Ercan Osmani ile pota altında rakibine üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, üçüncü periyodun bitmesine 13 saniye kala Jordan Loyd'un orta mesafeden bulduğu basketle farkı 19'a çıkardı ve son çeyreğe 64-45 önde gitti.

        Dördüncü çeyrekte rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, 38. dakikada Cole Swider'ın üç sayılık basketiyle 8-0'lık seri yakaladı: 86-53. Ev sahibi ekip, son çeyreğini rahat geçirdiği müsabakadan 91-60 galip ayrıldı.

        KAMİL YAZICI İÇİN SAYGI DURUŞU

        Maç öncesinde Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı için saygı duruşunda bulunuldu.

        Her iki takımın sporcuları ve hakemler, geçtiğimiz günlerde vefat eden Yazıcı için karşılaşma başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşu yaptı. Ayrıca Anadolu Efes'in oyuncuları, maça siyah bant ile çıktı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Christian Theis (Almanya)

        Anadolu Efes: Loyd 4, Weiler-Babb 3, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 13, Şehmus Hazer 10, Lee 18, Cordinier 1, Swider 22, Jones 4

        Virtus Bologna: Vildoza 6, Edwards 8, Jallow 8, Niang 2, Diouf 7, Smailagic 12, Alston Jr, Hackett, Morgan 12, Diarra 1, Akele 2, Ferrari 2

        1. Periyot: 22-19

        Devre: 43-35

        3. Periyot: 64-45

        Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

        Kayseri'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

