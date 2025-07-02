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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, Willis'le yollarını ayırdı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Willis'le yollarını ayırdı!

        Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Derek Willis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:12 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:12
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        Anadolu Efes, Willis'le yollarını ayırdı!
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        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Derek Willis ile yollar ayrıldı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten 30 yaşındaki uzun forvetin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün sadece bir oyuncuya değil, paylaştığımız her andan büyük keyif aldığımız güzel bir aileye veda ediyoruz. Aramıza katıldıkları ilk günden bu yana, büyük bir tutkuyla bağlandıkları formamıza yeni bir üye daha kazandıran bu aile, her zaman mavi kalacak. Birlikte geçirdiğimiz bu harika iki sezon için Derek, Keely ve Wolf'a teşekkür ederiz. Burası her zaman sizin eviniz olacak."

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