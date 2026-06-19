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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Göztepe Andre Henrique resmen Göztepe'de! | Son dakika transfer haberleri

        Andre Henrique resmen Göztepe'de!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gremio'dan Andre Henrique'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Göztepe'ye Sambacı santrfor!

        Göztepe, transferde Brezilya ekibi Gremio'dan kadrosuna kattığı golcü Andre Henrique'nin imzasını resmen duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe'nin futbolcu için 2 milyon Euro bonservis ödeyeceği ortaya çıkarken, Henrique son olarak Brezilya ekibi Hercilio Luz'da kiralık olarak forma giymişti.

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