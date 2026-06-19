Andre Henrique resmen Göztepe'de!

Habertürk Manşet - 18 Haziran 2026 (Erhan Karaal'ı Kimler Kaçırdı?)

Polistan 6 ayda üç aşamalı operasyon. Sosyal medyada sanal devriye ekipleri: Suç gruplarına sızarak tetikçi avı.6 ayda operasyon üstüne operasyon. Klavye başında tetikçilik pazarlığı: Anonim hesaplar yakayı ele verdi. Evinin önünden kaçırıldı. Zorla araca bindirildi. İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yard... Daha Fazla Göster Polistan 6 ayda üç aşamalı operasyon. Sosyal medyada sanal devriye ekipleri: Suç gruplarına sızarak tetikçi avı.6 ayda operasyon üstüne operasyon. Klavye başında tetikçilik pazarlığı: Anonim hesaplar yakayı ele verdi. Evinin önünden kaçırıldı. Zorla araca bindirildi. İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı. Erhan Karaal'ı kimler kaçırdı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Eski Savcı Av. Alp Tekin Yıldırım yanıtladı. Daha Az Göster