Andre Henrique resmen Göztepe'de!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gremio'dan Andre Henrique'yi transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 19 Haziran 2026 - 18:29 Güncelleme:
Göztepe, transferde Brezilya ekibi Gremio'dan kadrosuna kattığı golcü Andre Henrique'nin imzasını resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe'nin futbolcu için 2 milyon Euro bonservis ödeyeceği ortaya çıkarken, Henrique son olarak Brezilya ekibi Hercilio Luz'da kiralık olarak forma giymişti.
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