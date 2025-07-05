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        Haberler Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyarı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyarı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp para isteyen kişilere inanmamaları konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 00:29 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:29
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyarı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sizleri telefonla arayarak kendilerini, başsavcı, savcı, hâkim, polis veya asker olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız terör soruşturmasına karıştı diyerek sizden para vs isteyen şahıslara asla inanmayın. Böyle bir durumda resmi makamlara şikayet başvurusunda bulunun” ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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