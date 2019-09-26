HABERTÜRK’ün aldığı bilgiye göre teknik ekipler, “toptan elektrik satış fiyatları” konusunda farklı senaryoları içeren bir çalışma yapıyor. Çalışma, karar mercilerine sunulacak. Doğalgaza, ağustos ve eylül aylarında art arda zam yapıldı. Sektör, doğalgazda yeni bir fiyat artışı beklemiyor. Elektrikte de zam düşük olasılık, ancak sürpriz kapısı açık… Bir haber de akaryakıtla ilgili… Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),bugün eylül ayının son toplantısını yapacak. Toplantıda, akaryakıt sektörüne ilişkin “promosyon uygulaması” ve bayiler ile dağıtım şirketlerini karşı karşıya getiren, “kar payları” konusundaki müzekkereler ele alınacak.

Türkiye’de, elektrik tarifesi her 3 ayda bir, doğalgaz tarifesi de aylık olarak (maliyeti oluşturan unsurlardaki değişiklik çerçevesinde) gözden geçiriliyor. Geçen yıl ağustos ayında döviz kurunda yaşanan olağanüstü hareketlilik sonrasında elektrik tarifelerinde aylık artışlar gündeme geldi. İzleyen aylarda indirim de yapıldı. Ardından, zamsız bir döneme girildi. Elektrikte son fiyat hareketi, 1 Temmuz’da yaşandı. Elektriğe, 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 15 zam yapıldı. Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ),elektrik dağıtım ve perakende şirketlere ikili anlaşmalarla sattığı elektriğin birim fiyatı 20.5 kuruşa çıktı.

Doğalgazda, farklı bir tarife politikası izlendi. Doğalgaza, ağustos ve eylül aylarında zam yapıldı. Böylece, BOTAŞ’ın kısmen de olsa finansman yönünden eli rahatlatıldı. BOTAŞ’ın halen özellikle konutlarda sübvansiyonunun devam ettiği belirtiliyor.

Peki, 1 Ekim’de elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bu soruyu yanıtlamadan önce enerji sektörüyle ilgili Ankara’da yapılan çalışmalara bir göz atalım.

İlk haber elektrikten… Teknik ekipler, EÜAŞ’ın “toptan elektrik satış fiyatları” konusunda farklı senaryoları içeren bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın yapılması zam olacağı anlamına gelmiyor. Bürokratlar, bu ve benzer çalışmalarla maliyetler dahil elektrikte üretim süreçlerine ilişkin fotoğrafı ortaya koyuyor. Çalışma, karar mercilerine sunulacak.

Peki doğalgaz... Kış yaklaşıyor. Bir süre sonra kombilerin düğmesine basılacak. Yoğun bir tüketim dönemine girilecek. Bu nedenle doğalgazda fiyat hareketleri son derece önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Doğalgaza, ağustos ve eylül aylarında art arda zam yapıldı. Doğalgazda, bu zamlara karşın halen özellikle konutlarda BOTAŞ’ın sübvansiyonunun devam ettiği belirtiliyor.

Şimdi, can alıcı soruyu yanıtlayalım. Sektör, doğalgazda yeni bir fiyat artışı beklemiyor. Elektrikte de zam düşük olasılık, ancak doğalgaza göre sürpriz kapısı açık…



AKARYAKITTA PROMOSYON

Bir haber de akaryakıtla ilgili… EPDK, bugün eylül ayının son toplantısını yapacak. Toplantıda, akaryakıt sektörüne ilişkin “promosyon uygulaması” ve bayiler ile dağıtım şirketlerini karşı karşıya getiren, “kar payları” konusundaki müzekkereler ele alınacak. EPDK, kar paylarıyla ilgili bir çalışma yapmış ve bu çalışmada satılan her birim akaryakıttan bayilerin yüzde 55, dağıtım şirketlerinin de yüzde 45 pay alması öngörülmüştü.

EPDK’nın, özellikle akaryakıt sektöründeki promosyonlar konusunda milyonlarca araç sahibinin beklentilerini de dikkate alan bir karar sürecini işletmesi bekleniyor.