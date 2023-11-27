Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Beşiktaş taraftarına çağrı

MKE Ankaragücü'nün, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadı’nda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca, açıklamalarda bulundu.

Deplasman yasaklarının kaldırılmasının Türk futbolunun gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Koca, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Futbolu güzelleştiren en büyük etken taraftarlardır. Gerek milli maçlarda, gerekse ülkemizin karşılaştığı tüm olumsuzluklarda tek yürek olan futbolseverler, tarihe ve dünyaya her zaman birliktelik mesajı vermiştir. Bu birliktelik; deplasman yasaklarının artık tekrarlanmamak üzere son bulması gerektiğinin en büyük göstergesidir. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan münferit olayların, hem iç sahada hem de deplasmanda artık yaşanmayacağına inancımız tüm kulüplerimiz açısından tam. Bu inançla, 03 Aralık tarihinde Ankara’da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz. Taraftarların takımlarına olan coşkulu ve tutkulu bağlılığını sonuna kadar göstereceği müsabakanın, ülke futbolunda deplasman yasaklarının artık yaşanmaması açısından da bir milat olacağına inanıyorum.”