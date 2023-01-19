Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Dün akşam Başkent’te muhteşem bir Gedson Fernandes seyrettik. Bir futbolcu bu kadar geniş bir alanda yüksek tempoyla bu kadar nasıl koşabilir? Bu kadar yüksek enerji ile ikili mücadele kazanıp pas arası yapar. Orta alanda pas organizasyonu dışında delici dribblingler ile nasıl rakip savunmayı zorlar? Gerçekten de şaşkınlıkla izledik. Gedson’un temposuna yakın bir orta saha daha transfer edilirse Beşiktaş bambaşka bir seviyeye ulaşır. Dün Beşiktaş’ın Gedson dışındaki iyileri Saiss ve Cenk Tosun idi. Biraz da Tayfur ve Tayyip Talha’yı ekleyebiliriz. Ankaragücü sert, dirençli ve mücadeleci bir takıma dönüşmüş. Ömer Erdoğan’ı kutlamak lazım.