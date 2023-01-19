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Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçtan penaltı atışlarıyla mağlup ayrılıp kupaya veda etti. Spor yazarları da Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısındaki performansını değerlendirdi.

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  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Ali Gültiken (Sabah): "Ankaragücü'nün etkili bir takım olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle Tolga'nın liderliğinde Ali Sowe, Emre, Diack ve Zahid; Beşiktaş'ı çok zorladılar. Beşiktaş'ın rakibinin topa bu kadar sahip olmasına müsaade etmesi hem Ankaragücü'nün kadro kalitesinden hem de Beşiktaş'ın orta alan zafiyetinden kaynaklandı. 
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Bu kadar iyi ayaklara sahip futbolculara zaman ve alan bıraktığınızda sürekli peşinden koşmak zorunda kalırsınız. Bu da hem oyunu hem oyuncuyu bozar. Coşkulu ve istekli futboluyla Ankaragücü, turu Beşiktaş'a oranla daha çok istedi. Maçın normal süresi içinde de belki istedikleri sonucu alabilirlerdi ama uzamış olması onlar adına neticeyi değiştirmedi. Daha çok isteyenin her zaman kazandığını bir kez daha gördük."
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Oktay Derelioğlu (Takvim): Beşiktaş takımı Konyaspor ile ligde oynadığı maçta da iyi sinyaller vermemişti. Özellikle çok fazla boş alan bırakıyorlar. Rakip de bu boş alanları değerlendirince etkili oluyor. Benzer bir görüntü dünkü Ankaragücü maçında da vardı. As kadroya yakın bir 11 görsek de Şenol Güneş bazı oyuncuları ki buna Emrecan'ı örnek verebilirim, denedi. Savunma hattında Beşiktaş dikkat dağınıklıkları yaşadı. Futbol bir takım oyunu. Takım bütünlüğünden kopuyor olması Beşiktaş adına önemli bir dezavantaj.
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Weghorst'un ayrılmasından sonra forvet hattına yapılacak Aboubakar transferi bazı taraftarları kızdırabilir. Ama ne katkı vereceğini bildiğin oyuncular size fayda da getirebilir. Bunu zaman gösterecek. Muleka Ankaragücü maçında çok kritik bir pozisyonu harcadı. Beşiktaş ikinci yarıda ve uzatmada kıpırdadı. Futbolcular Beşiktaş'a yakışır şekilde oynamalı. Futbolda kazanmak ve kaybetmek elbette var. Umarım Beşiktaş adına kayıp bir sezon olmaz.
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Güntekin Onay (Hürriyet): Beşiktaş, oyunun büyük bölümünde dağınık bir görüntü ortaya koydu. Takım boyu uzundu, bloklar arasında ciddi kopukluklar vardı. Sol kanat hiç işlemedi. N’Koudou aldığı her topu kaybetti, Umut Meraş da Şenol Güneş’e “Hocam beni oynatma! Ben Beşiktaş futbolcusu değilim” dercesine bir performans ortaya koydu. Şenol Hoca, N’Koudou ve Emrecan’ı çıkartıp Saiss’i stopere çekti, Cenk Tosun’u santrfora alıp işleri biraz olsun yoluna koydu. Son Masuaku hamlesiyle de üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Beşiktaş’ın oyunun son bölümünde ve uzatmalarda atak devamlılığı sağladığı bölümlerde de sakatlanıp çıkan Cenk Tosun oyunda yoktu. 
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Dün akşam Başkent’te muhteşem bir Gedson Fernandes seyrettik. Bir futbolcu bu kadar geniş bir alanda yüksek tempoyla bu kadar nasıl koşabilir? Bu kadar yüksek enerji ile ikili mücadele kazanıp pas arası yapar. Orta alanda pas organizasyonu dışında delici dribblingler ile nasıl rakip savunmayı zorlar? Gerçekten de şaşkınlıkla izledik. Gedson’un temposuna yakın bir orta saha daha transfer edilirse Beşiktaş bambaşka bir seviyeye ulaşır. Dün Beşiktaş’ın Gedson dışındaki iyileri Saiss ve Cenk Tosun idi. Biraz da Tayfur ve Tayyip Talha’yı ekleyebiliriz. Ankaragücü sert, dirençli ve mücadeleci bir takıma dönüşmüş. Ömer Erdoğan’ı kutlamak lazım.
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Bilal Meşe (Milliyet): "Şenol Güneş’in Ankaragücü karşısına çıkardığı 11’de gördük ki, rotasyona gitmiş. Olabilir, onun tercihi! Ne var ki, kupanın, Avrupa kapısını açtığını unutmayalım. Hani şampiyon olamazsanız, en azından tutunacağınız bir dal, teselliniz olur. Masuaku gibi savunmanın solunda Kartal’ın bankosunu yedeğe çekmek de nerden çıktı? Keza Cenk Tosun... Golü kim atacak arkadaş? Muleka forvet, ama onun kanatlarda etkili olduğunu bilmeyen yok! 
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Uzatmada, her iki takımın ‘tur’ umudu, futbol kalitesini bir tık öne çıkaran faktör idi. Sanırsınız ki, takım beş kişi! Arkadaş o kadar oyuncu var, niye Atiba tercihi? İki kez kullandı, aynı köşeye vurur mu hocam? Bir de Masuaku kaçırdı! Ankaragücü kupada çeyrek finale kaldı, kutluyoruz. Yanlış on bir, yanlış penaltıcı seçimi, çeyrek finale veda ediş, geriye ne kaldı; Süper Lig? Şimdilik o da uzakta, tabi şimdilik! Kartal, rotasyon kurbanı oldu."
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    İbrahim Yıldız (Habertürk): Savunmada iyi kapanan Ankaragücü, Siyah-Beyazlılara kelimenin tam anlamıyla göz açtırmadı. Her iki takım 120 dakikalık oyun süresince sürekli golü düşündü. Kazanmak için büyük mücadele verdiler. Ofansif oyun anlayışı, maçın zevkli ve heyecanlı geçmesindeki en önemli etkendi. Penaltılara gidene dek hangi takım kazansa yadırganmazdı. Karşılaşmanın uzatmaları 1-1 bittiğinde, gözler doğal olarak kalecilere çevrildi. Ankaragücü kalecisi Gökhan yaptığı iki kurtarışla takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu. Atiba ve Masuaku’nun şutlarını kurtaran başarılı kaleci, kupa gecesinin en çok konuşulan adamı da oldu doğal olarak. 
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Ankaragücü, tribünleri dolduran taraftarı ile farklı bir takım olduğunu da kanıtladı. Ligde sıkıntılı bölgede oldukları bir gerçek. Ancak maçları çok büyük istekle oynuyorlar. Mücadeleden yılmadan, sonuna dek enerjileri ve isteklerini yüksek tutmasını başarıyorlar. Beşiktaş karşısında da bunu izledik. Siyah-Beyazlılar, karşılaşmanın son bölümünde iyi futbol oynasa da, elenmenin burukluğunu yaşadı. Beşiktaş’ın Cenk dışında iyi bir golcüye daha ihtiyacı olduğu da ortaya çıktı. Muleka, Ankaragücü karşısında beklentilerin çok gerisinde kaldı.
  • Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

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