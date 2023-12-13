Haberler Spor Futbol Ankaragücü küme düşer mi? Başkan Büyükelçi açıkladı: Ankaragücü cezası ne olacak? - Futbol Haberleri

Başkan Büyükelçi açıkladı: Ankaragücü küme düşer mi, cezası ne olacak? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı Türk futbol dünyasında büyük şok etkisi yarattı. Yaşanan elim olayın ardından aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükelçi basın toplantısında "Ankaragücü küme düşer mi, cezası ne olacak?" sorusuna son dakika yanıt verdi. İşte, Ankaragücü'nün durumu hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 13.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:45 facebook

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Süper Lig'in 15. hafta kapanış mücadelesinde Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 1-1 biten sona eren maçın ardından Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte sahaya giren bazı kişilerin saldırısına uğradı. Yaşanan şoke edici olayın ardından Ankaragücü'nün ne ceza alacağı merak konusu oldu. Peki, Ankaragücü küme düşer mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞECEK Mİ? Büyükekşi, Ankaragücü'nün küme düşürüleceği yönündeki iddialara da cevap vererek, "TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu... TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır." dedi.