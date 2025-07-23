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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelinin 25 Temmuz 2025 Cuma günü atılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Güzergâh Serik Kavşağı'ndan başlayarak Toros Dağları'nın eteklerinden ilerleyecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Seyahat süresini sadece 36 dakikaya indireceğiz. Bu sayede yılda toplam 17,7 milyar lira ekonomik kazanım sağlayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:27
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        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasında hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelinin 25 Temmuz 2025 Cuma günü atılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bu dev projemizle sadece ulaşımı kolaylaştırmayacağız, aynı zamanda bölgenin turistik, ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, “Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun; 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere inşa edilecek. Güzergâh Serik Kavşağı’ndan başlayarak Toros Dağları’nın eteklerinden ilerleyecek ve Konaklı’nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacak” dedi.

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        Antalya ve Alanya’yı birbirine bağlayacak güzergâhta 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, toplam 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisinin yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Mevcut durumda yaklaşık 2,5 saat olan Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresini sadece 36 dakikaya indireceğiz. Bu sayede yılda 16,9 milyar lira zaman tasarrufu, 800 milyon lira yakıt tasarrufu olmak üzere toplam 17,7 milyar lira ekonomik kazanım sağlayacağız. Ayrıca yıllık 47 bin ton karbon salımını da önlemiş olacağız.”

        Uraloğlu, yeni otoyolun, özellikle yaz aylarında ciddi trafik yoğunluğu yaşayan Antalya-Alanya hattındaki mevcut karayolunun yükünü önemli ölçüde azaltacağını belirterek, “Turizm, tarım ve lojistik açısından bu hattın modern bir otoyolla desteklenmesi bölgenin rekabet gücünü artıracak. Antalya’nın sebze-meyve üretim merkezleri ile ihracat noktaları arasındaki bağlantı daha verimli hale gelecek” dedi.

        Antalya-Alanya Otoyolu’nun yalnızca bölgesel bir yatırım değil, aynı zamanda ulusal ölçekte stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Antalya-Alanya Otoyolu’nu ayrıca; önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığımız Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyolları ile İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına da entegre edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

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