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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 90+8. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    Antalyaspor'da Fernando, 90+8. dakikada ceza sahası dışından attığı golle topu ağlara gönderdi. 
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    Pozisyonun ardından VAR ile pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu belirtilirken itirazlar sonucu değiştirmedi.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    Jorge Jesus, "Rakibimizin attığı son golde, VAR'ın verdiği karar doğru bir karardı. Rakip forvet, Bright'ı engelliyordu. Bu karar sebebiyle VAR'ı tebrik ediyorum." dedi.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    Antalyaspor'dan ise "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu... Takımımız, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı." açıklaması geldi.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    VAR'DAN PENALTI GELDİ

    Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısında başka pozisyonlar vardı.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    61'de Antalyaspor ceza sahası içerisinde Michy Batshuayi topa kafa vururken rakibinin topa eliyle dokunduğu yönünde itiraz etti.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    VAR hakemi Koray Gençerler, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyonu izleme önerisi yaptı.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    Maçın orta hakemi Kadir Sağlam, kenardaki monitöre gelerek pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    Penaltı kararının ardından daha önce sarı kart gören Attila Szalai'nin bu kartı iptal edildi.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    FENERBAHÇE'NİN BİR GOLÜ İPTAL

    Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ceza sahası içerisindeki şutu sonrası topa ağlara gönderdi. 
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

    Ancak hakem Kadir Sağlam, Michy Batshuayi'nin rakibinin ceza sahasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle, Rossi'nin golünü iptal etti.
  • Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golde VAR tartışması!

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