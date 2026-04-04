        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Anthony Nwakaeme: Benim bildiğim Trabzonspor bu

        Anthony Nwakaeme: Benim bildiğim Trabzonspor bu

        Trabzonspor'un tecrübeli oyuncularından Anthony Nwakaeme, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Galibiyetin sürpriz olmadığını belirten deneyimli futbolcu, "Hiç sürpriz bir ortam değildi. Benim bildiğim Trabzonspor budur ve oynayan oynamayan herkes kazanmak istedi" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 04.04.2026 - 22:56 Güncelleme:
        "Benim bildiğim Trabzonspor bu"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un 37 yaşındaki oyuncusu Anthony Nwakaeme, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "BÜTÜN HAFTA KAZANMAK İÇİN ÇALIŞTIK"

        Hafta boyunca kazanmak için çalıştıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Çok önemli bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Galatasaray iyi bir takım. Biz bütün hafta kazanmak için çalıştık. Kazanınca çok daha yaklaşacağımızı biliyorduk rakibimize. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyuz." dedi.

        "BENİM BİLDİĞİM TRABZONSPOR BU"

        Bundan sonraki süreçte her maçı kazanmak istediklerini belirten Nwakaeme şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

        "Hiç sürpriz bir ortam değildi. Benim bildiğim Trabzonspor bu. Oynayan oynamayan herkes kazanmak istedi. Aile olmanın ruhu budur. Bugün de bu yaşandı.

        Her maç önemli. İlk ve önemli adımı attık. 6 hafta var. Alanyaspor ile başlayacağız. Maç maç gideceğiz ve her maçı kazanmaya çalışacağız."

        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
