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        Haberler Bilgi Gündem AÖL kayıt yenileme tarihleri: Açık Lise 2. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

        AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için duyuru geçtiğimiz günlerde paylaşıldu. Bu kapsamda, Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler ve diğer öğrenciler için tarihler merak konusu oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme başladı mı, nasıl yapılır? İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:30
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        AÖL kayıt yenileme tarihleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzu kapsamında, Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimini duyurdu.

        Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

        Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 07 Ocak 2025 tarihinden 05 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı (17 Ocak 2025) tarihten 05 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

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        AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.

        AÖL KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖL İKİNCİ DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

        Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

        Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olup durumunu belgelendiren öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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