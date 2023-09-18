Haberler Ekonomi Teknoloji Apple duyurdu, yeni güncelleme için son saatler! İşte iOS 17'nin 10 temel özelliği! - Teknoloji Haberleri

Apple duyurdu, yeni güncelleme için son saatler! İşte iOS 17'nin 10 temel özelliği! Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC etkinliğinde iOS 17'yi tanıtmıştı, beklenilen gün geldi ve güncelleme bugün gerçekleştirilecek. Peki, iOS 17'nin 10 temel özelliği nedir? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 18.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:49 facebook

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iOS 17'nin ne zaman yayınlanacağı merak ediyordu ancak Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17'nin çıkış tarihlerini açıkladı. Buna göre iOS 17 bugün kullanıma sunulacak. İşte herkesin heyecanla beklediği iOS 17'nin temel özellikleri...

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STANDBY StandBy, iPhone yan yatmış haldeyken ve şarjdayken uzaktan görüntülenmek üzere tasarlanmış yeni bir tam ekran görünümüdür.