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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple duyurdu, yeni güncelleme için son saatler! İşte iOS 17'nin 10 temel özelliği! - Teknoloji Haberleri

        Apple duyurdu, yeni güncelleme için son saatler! İşte iOS 17'nin 10 temel özelliği!

        Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC etkinliğinde iOS 17'yi tanıtmıştı, beklenilen gün geldi ve güncelleme bugün gerçekleştirilecek. Peki, iOS 17'nin 10 temel özelliği nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:49
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        1

        iOS 17'nin ne zaman yayınlanacağı merak ediyordu ancak Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17'nin çıkış tarihlerini açıkladı. Buna göre iOS 17 bugün kullanıma sunulacak. İşte herkesin heyecanla beklediği iOS 17'nin temel özellikleri...

        2

        STANDBY

        StandBy, iPhone yan yatmış haldeyken ve şarjdayken uzaktan görüntülenmek üzere tasarlanmış yeni bir tam ekran görünümüdür.

        3

        KİŞİ POSTERLERİ

        Yeni gelecek olan güncelleme iOS 17, kullanıcıların başka bir iPhone'da gelen bir telefon görüşmesi esnasında görülecek, kişiselleştirilmiş bir Kişi Posteri oluşturmasına olanak tanıyor.

        4

        NAMEDROP

        NameDrop, kullanıcıların iPhone'larını birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşmalarını sağlıyor.

        5

        CANLI SESLİ MESAJ

        Canlı Sesli Mesaj, biri sesli mesaj bırakırken ekranda gerçek zamanlı transkripsiyon sağlıyor. Kullanıcı sesli mesajın önemli olduğunu düşünüyorsa, arayan kişi mesajını bırakırken aramayı açabiliyor.

        6

        MESAJ YANITLAMA İÇİN KAYDIRMA

        iMessage uygulamasında yeni gelen güncellemeyle birlikte satır içi yanıt göndermek için herhangi bir mesajı kaydırmak yeterli olacak. Bu özelliğe diğer platformlarda da rastlayabilirsiniz.

        7

        WIDGETLER

        İnteraktif Widget'lar, iPhone'da Ana Ekran, Kilit Ekranı ve yeni StandBy görünümünde kullanılabiliyor. Widget'lerin geliştirilmesiyle ilgili Apple geçtiğimiz günlerde detaylı açıklamalarda bulunmuştu.

        8

        ÇEVRİMDIŞI APPLE MAPS

        Apple Maps, iOS 17'de çevrim dışı kullanım için harita indirme özelliğiyle karşımıza geliyor. Apple kullanıcıları belirli harita alanlarını indirebilecek ve çevrim dışı halde kullanabilecek.

        9

        HEY SİRİ

        Apple, ürünlerinde kullanılan "Hey Siri" ibaresini sadece "Siri" olarak değiştirdi. Kullanıcılar artık sadece "Siri" diyerek komut vermeye başlayabilecek.

        10

        iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER

        Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

        Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

        Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

        Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

        Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

        Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

        El feneri parlaklık kaydırıcısı

        11

        iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ

        iPhone 14 serisi

        iPhone 13 serisi

        iPhone SE 2023

        iPhone SE 2022

        iPhone 12 serisi

        iPhone 11 serisi

        iPhone XS ve XS Max

        iPhone XR

        iPhone 8 ve 8 Plus

        iPhone X

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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